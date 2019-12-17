2019/12/17 | 17:11 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبد المهدي يؤكد: الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 17:11.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد: الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد: الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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