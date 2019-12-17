"الاخبارية" تنشر مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2019/12/17 | 17:11 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةتنشر الوكالة الاخبارية، اليوم الثلاثاء، مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية...

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