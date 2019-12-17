خبير قانوني: رئيس الجمهورية يمكنه ترشيح رئيس حكومة دون الرجوع للاحزاب والكتلة الاكبر

2019/12/17 | 17:11 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد الخبير في القانون، امير الدعمي، اليوم الثلاثاء، امكانية ان يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيس حكومة جديد دون الرجوع للاحزاب والكتلة الاكبر.وقال الدعمي،...

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