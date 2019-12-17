‎ ‎ ‎ ‎ الصقور تجهز

2019/12/17 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوضحت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ، اليوم الثلاثاء ، انها ستتقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد العربي ضد الحكم السعودي محمد الهويش ، بسبب الاخطاء التحكيمية التي رافقت اللقاء امام مولودية الجزائر في البطولة العربية .وقال بيان للنادي تلقت " كلكامش برس " نسخة منه ، إن"ادارة النادي ستقدم شكوى ضد الحكم السعودي بعدما تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لفريقنا في الشوط الاول عندما تم اعثار المهاجم حمادي احمد داخل منطقة الجزاء فضلا عن عدم طرد مدافع مولودية الجزائر والتي كانت تمنحنا النقاط الثلاث من اجل التاهل الى دور الثمانية".وأضاف البيان أن"ادارة القوة الجوية ستقدم شكوى ايضا للاتحاد العربي بسبب الهتافات التي صدرت من قبل جمهور مولودية الجزائر في بعض الفترات من اللقاء" .وحول عدم تأجيل اللقاء أشار إلى أن "نادي القوة الجوية ومولودية الجزائر طالبا بتاجيل اللقاء بعدما وصلت فيها سرعة الرياح من 80 الى 90 كم في الساعة كون القوانين تبين وصول سرعة الرياح الى 120 كم في الساعة من اجل تاجيلها ".

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