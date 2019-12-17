بريطانيا تدعم الاتفاق بين إقليم كوردستان والمالية الاتحادية بشأن موازنة 2020

2019/12/17 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رحب السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيكي يوم الثلاثاء بالاتفاق الذي توصلت اليه حكومة اقليم مع حكومة اقليم كوردستان بما يخص الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ان رئيس وزرائها مسرور بارزاني استقبل اليوم السفير البريطاني الجديد لدى العراق.

واضاف البيان ان السفير البريطاني عبر عن دعم بلاده لحكومة إقليم كوردستان ولبرنامجها الإصلاحي، كما ابدى استعداد بريطانيا لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان والعراق، وبالأخص فيما يتعلق بتشجيع المستثمرين البريطانيين على الاستثمار في العراق و اقلیم کوردستان .

وأعرب السفير البريطاني عن دعم المملكة المتحدة للاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية بشأن الموازنة المالية للعراق لعام 2020.

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