خبير اقتصادي: العراق أنتج تلفزيونا واحداً في 2018 مقابل صرف 1.9 مليون دولار كرواتب للشركة العامة للصناعات الالكترونية

2019/12/17 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، الثلاثاء 17-12-2019، أن الشركة العامة للصناعات الالكترونية، انتجت تلفزيونا واحد خلال العام الماضي 2018، مقابل دفعها رواتب موظفين بلغت 1.9 مليون دولار بعدد عاملين بلغ 309 موظفين.

وقال منار العبيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق استورد أكثر من 690 ألف تلفزيون خلال عام 2018 بمبلغ تجاوز الـ 93 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "الصين احتلت النسبة الاعلى من الاستيرادات بنسبة 96% من الكميات المستوردة".

وأضاف العبيدي، أن "معدل سعر التلفزيونات المستوردة بلغ 135 دولار، وتم استيراد التلفزيونات من 8 دول مختلفة هي إيران وكوريا وتايلند وكوبا وتركيا ومصر وفيتنام والصين التي امتلكت الحصة الأكبر".

وأشار إلى أن "الشركة العامة للصناعات الالكترونية اوضحت في اخر تقرير مالي لها انها انتجت تلفزيوناً واحد فقط خلال سنة واحدة، علماً أن رواتب الشركة السنوية بلغت أكثر من 1.9 مليون دولار، بعدد عاملين بلغ 309 موظف، وفاق حجم مديونات الشركة الـ 17 مليون دولار، وتجاوز العجز الكلي للشركة الـ 31 مليون دولار أميركي".

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن "الشركة العامة للصناعات الالكترونية، كانت المصنع الرئيس لتلفزيونات قيثارة، والتي كانت تملك الحصة السوقية الاكبر في السوق العراقية".

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