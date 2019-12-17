مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات .. قبل يومين من انتهاء مهلته

2019/12/17 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل يومين من انتهاء مهلته الدستورية.وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الجلسة ان الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الحكومة انجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات […]

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