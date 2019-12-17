يوفنتوس يأمل في مواصلة الأداء الهجومي أمام سامبدوريا

2019/12/17 | 17:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يأمل مشجعو يوفنتوس الإيطالي أن يواصل فريقهم أداءه الهجومي عندما يحل ضيفا على سامبدوريا غدا الأربعاء في المرحلة السابعة عشر من بطولة الدوري.وفي المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف أول أمس الأحد، لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوار الثنائي الأرجنت...

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