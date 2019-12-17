القانونية النيابية: خمس مواد من قانون الانتخابات ما زالت قيد النقاش

2019/12/17 | 17:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، التصويت على 45 مادة في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن خمس مواد فقط ما زالت قيد النقاش.

فدعم الجنابي: القانونية النيابية انهت مناقشة 45 مادة وصوتت عليها، في حين أجلت التصويت على 5 مواد فقط متبقية من هذا القانون استعدادًا لعرضه على البرلمان

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، تصريحًا عن عضو اللجنة حسن فدعم الجنابي، تابعه "ألترا عراق"، إن "القانونية النيابية أنهت مناقشة 45 مادة وصوتت عليها، في حين أجلت التصويت على 5 مواد فقط متبقية من هذا القانون استعدادًا لعرضه على البرلمان".

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صراعٌ حزبي وغيابٌ جماهيري

وأشار فدعم إلى أن "الاتفاق على أن تكون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة وبنسبة 100 بالمئة لأعلى الأصوات"، مبينًا أن "هذين مطلبان أساسيان في هذا القانون".

في السياق، وجه عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن كريم الكعبي بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، اليوم الثلاثاء، لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير أصحاب المطالب الحقة.

من جهته، ذكر عضو اللجنة وجيه عباس أن "القانونية النيابية بدأت عرض النسخة الأخيرة لقانون الانتخابات الجديد وسيتم التصويت عليها داخل اللجنة، ثم تعرض رسميًا أمام البرلمان في الجلسة المقبلة"، مشيرًا إلى "استمرار النقاشات لطرح جميع الآراء والمقترحات التي أعدتها اللجنة النيابية".

وعقد مجلس النواب، في 11 كانون الأول/ديسمبر، جلسة خاصة للتصويت على قانون انتخابات جديد، بعد تقديم مشروعين من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لكنه قام بتأجيلها حتى إشعار آخر وذلك بسبب خلافات "حادة" بين الكتل.

وجيه عباس: القانونية النيابية بدأت عرض النسخة الأخيرة لقانون الانتخابات الجديد وسيتم التصويت عليها داخل اللجنة، ثم تعرض رسميًا أمام البرلمان في الجلسة المقبلة

وأجرى مجلس النواب، قبل أكثر من أسبوعين قراءة أولى على مشروع قانون الانتخابات، لكنه واجه انتقادات من نشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت إن "المشروع لا يلبي مطالب الشعب".

وقبل عقد الجلسة، طالب حساب "صالح محمد العراقي" المنسوب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان بالتصويت على "ما ينفع الشعب"، فيما اقترح شكل قانون الانتخابات "المطلوب"، وهو "الدوائر المتعددة"، بحسب تعبيره.

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ويقترح شكل قانون الانتخابات

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