مرجع ديني يحدّد مواصفات رئيس الوزراء المقبل: ألا يكون من أزلام الاحتلال

2019/12/17 | 17:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدّد المرجع الديني جواد الخالصي، عدة معايير لاختيار رئيس الوزراء المقبل، من بينها ألا يكون من أزلام الاحتلال والمشاركين في عمليته السياسية "الفاسدة"، مشددًا على أن لا يكون عسكريًا.

الخالصي: معايير انتخاب الشخصيات هي أن يكون المرشح شخصية وطنية مستقلة معروفة، وليس من المشاركين في كوارث النظام السابق، ولا من أزلام الاحتلال

جاء ذلك في تعليقه على طرح بعض الأسماء من قبل المتظاهرين وبعض الجهات السياسية غير المشاركة في العملية السياسية الحالية، حيث كشف الخالصي، معايير اختيار رئيس وزراء العراق وفق رؤيته، وقال "لا بأس أن يقدم الناس والمتظاهرون خاصة من يختارون، ولكننا نضع المعايير لانتخاب الشخصية التي تتولى مع هيئة وطنية مستقلة عن الاحتلال وعمليته السياسية الفاسدة إدارة الصراع من الآن وعبر فترة انتقالية للوصول إلى حكومة مؤقتة تجري انتخابات سليمة ضمن عملية سياسية وطنية مستقلة".

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السوداني في مواجهة المتظاهرين

وأضاف أن "معايير انتخاب الشخصيات هي أن يكون المرشح شخصية وطنية مستقلة معروفة، وليس من المشاركين في كوارث النظام السابق، ولا من أزلام الاحتلال والمشاركين في عمليته السياسية الفاسدة، ومعروفًا بنزاهته وكفاءته السياسية، وغير متحفز للسيطرة على الحكم، وغير راغب فيه كالمتربصين والطامعين".



وأوضح أنه "من اللازم ألا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء، عسكريًا لأسباب عديدة، كما يجب أن يكون ملتزمًا بهوية العراق الإسلامية وبدين الدولة الرسمي المذكور في كل دساتير العراق ودول العالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أنه "أمام الشعب العراقي اليوم شخصيات عديدة من كل الطيف العراقي للهيئة الوطنية المستقلة التي تتحمل مهام المرحلة الانتقالية القادمة".

وكان المرجع الخالصي، قد عرض في وقت سابق، خارطة طريق لخروج العراق من أزمته الحالية، مبينًا أن الحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية وتكون ممثلة لجماهير الشعب، ومن خارج العملية السياسية الحالية، يجب أن تتولى المهام التالية:

محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العاجلة لرفع الأعباء عن الشعب العراقي.

التهيئة لانتخابات جديدة بعد كتابة قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات الشعب العراقي، بعد تبديل مفوضية الانتخابات الحالية بمفوضية جديدة من أهل الخبرة والاختصاص من غير المنتمين لأحزاب السلطة.

كتابة دستور جديد للعراق بأيدي مختصين في الفقه الدستوري، ومن أهل الخبرة والكفاءة، ثم يعرض للشعب للتصويت عليه.

ومع اقتراب نهاية المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد، تشهد الأجواء السياسية وساحات الاحتجاج حراكًا دؤوبًا بشأن اختيار رئيس الوزراء، وبالوقت الذي يؤكد رئيس الجمهورية برهم صالح الالتزام بالمدد الدستورية لتكليف مرشح بديل، تستمر الحوارات السياسية بين الكتل البرلمانية لتحديد ملامح الحكومة المقبلة التي يصر المحتجون على أن تكون للمضي نحو انتخابات مبكّرة.

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