وزارة الداخلية: القبض على عدد من متعاطي ومروجي المخدرات في نينوى والديوانية

2019/12/17 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على عدد من المتهمين في محافظتي نينوى والديوانية، بتهمة حيازة المخدرات وترويجها.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة، وبعد المتابعة المستمرة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة، مع امبولات زجاجية تستخدم للتعاطي.

وأوضحت الوزارة في بيان منفصل، ان سيطرتي عفك والسدير بمحافظة الديوانية، تمكنتا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، من سكنة محافظتي النجف والمثنى، ووجدت بحوزتهم كميات مختلفة من الحبوب المخدرة، مشيرة الى ارسال المتهمين الى الجهات المختصة، لإجراء التحقيق الأصولي معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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