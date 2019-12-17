28 نائبا يجتمعون مع رئيس الجمهورية لإختيار شخصية 'تلبي مطالب الجماهير'

2019/12/17 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع عقده رئيس الجمهورية برهم صالح مع 28 نائبا لإختيار شخصية ترأس الحكومة المؤقتة المقبلة و"تلبي مطالب الجماهير".





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن ٢٨ نائبا من الموقعين على ورقة المواصفات لمرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجتمعون الان مع رئيس الجمهورية برهم صالح للتنسيق والتعاون حول اختيار الشخص الذي تنطبق عليه تلك المواصفات وبما يلبي مطالب الجماهير".





وكان اكثر من 170 توقيعا نيابيا تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها ترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد، بينها ان يكون "مستقلا وفق مطالب الجماهير".وكشف النائب محمد الخالدي، في حديث سابق لـ السومرية نيوز، عن عزم عدد من النواب عقد اجتماع لوضع آلية يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع رئاسة الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة والتي تنطبق مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها للشخصية المرشحة.

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