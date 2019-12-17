تناول الطعام الحار يطيل عمر الإنسان

2019/12/17 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

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إذا كنت ممن يقبلون بنهم على تناول الطعام الحار، فإن خبراء الصحة يدعونك إلى الحرص على هذه العادة، لأنها تقيك من عدة اضطرابات

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