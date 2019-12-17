اكتشف فوائد الثوم السحرية للحماية من مرض خطير

2019/12/17 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

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توصل علماء من روسيا والصين لإكتشاف مذهل وهو أن الثوم يعتبر سلاح قوي في علاج مرض خطير.

وأجرى علماء من جامعة الاقتصاد الروسية "بليخانوفا"

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