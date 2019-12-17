ادارة القوة الجوية ترفع شكوى للاتحاد العربي بسبب هتافات مولودية

2019/12/17 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي انها ستتقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد العربي ضد الحكم السعودي محمد الهويش بسبب الاخطاء التحكيمية التي رافقت اللقاء أمام مولودية الجزائر في البطولة العربية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية ورد لشفق نيوز إن "ادارة النادي ستقدم شكوى ضد الحكم السعودي بعدما تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لفريقنا في الشوط الاول عندما تم اعثار المهاجم حمادي احمد داخل منطقة الجزاء فضلا عن عدم طرد مدافع مولودية الجزائر والتي كانت تمنحنا النقاط الثلاث من اجل التاهل الى دور الثمانية".

وأضاف البيان أن "ادارة القوة الجوية ستقدم شكوى ايضا للاتحاد العربي بسبب الهتافات التي صدرت من قبل جمهور مولودية الجزائر في بعض الفترات من اللقاء".

وحول عدم تأجيل اللقاء، أشار البيان إلى أن "نادي القوة الجوية ومولودية الجزائر طالبا بتأجيل اللقاء بعدما وصلت فيها سرعة الرياح من 80 الى 90 كم في الساعة كون القوانين تبين وصول سرعة الرياح الى 120 كم في الساعة من اجل تأجيلها".

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