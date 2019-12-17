بيان مشترك للحريري وبري

2019/12/17 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيسا الحكومة والبرلمان في لبنان، سعد الحريري ونبيه بري في بيان مشترك، على وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار إلى الفتنة.

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