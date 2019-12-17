عبد المهدي: الحكومة مستمرة بعملها

2019/12/17 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الاستمرار بالعمل لحين تشكيل الحكومة المقبلة.

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