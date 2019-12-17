بالوثيقة .. النائب الاول لرئيس البرلمان يطالب بتسريع الاجراءات التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات

2019/12/17 | 17:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةتنشر الوكالة الاخبارية، اليوم الثلاثاء، وثيقة صادرة من النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، يطالب فيها بتسريع اجراءات المعاملات التقاعدية لاعضاء...

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