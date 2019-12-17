2019/12/17 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: اعفاء 17 مسؤولاً محلياً استجابة لمطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: اعفاء 17 مسؤولاً محلياً استجابة لمطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).