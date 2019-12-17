متظاهرون يقطعون طرقا مؤدية لحقول نفط البصرة

2019/12/17 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرون في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بقطع الطرق المؤدية إلى حقول نفطية في المحافظة، كوسيلة للضغط على الحكومة والكتل السياسية لتنفيذ مطالب المتظاهرين.وقال مراسل "كلكامش برس"، إن متظاهرين غاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي، مجدداً كما سبق أن قاموا خلال الشهرين الماضيين بقطع الطرق المؤدية للحقول النفطية وميناء ام قصر.وتتكرر الحركات الاحتجاجية فى محيط الحقول النفطية في محافظة البصرة، فى وقت تشدد فيه الحكومة على تكبد الاقتصاد العراقي خسائر ضخمة نتيجة لاعتراض عمليات التنقيب عن البترول.

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