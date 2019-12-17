العذاري يستقبل الفنانين العراقيين ويؤكد دعم السفارة الكامل لهم

2019/12/17 | 17:42 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السفير العراقي في المملكة الاردنية الهاشمية حيدر العذاري ،اليوم الثلاثاء، مجموعة من الفنانين والأدباء العراقيين المقيمين بالمملكة في مبنى السفارة. وأكد العذراي،...

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