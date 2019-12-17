مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية وعبد المهدي يؤكد استمرار عمل الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة

2019/12/17 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات، فيما شدد رئيس المجلس عادل عبد المهدي على ان الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

واضاف "حيث اكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الجلسة ان الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي" .

وبين ان "المجلس ناقش عددا من القضايا واصدر عدة قرارات ، منها، الموافقة على اقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الامر الديواني المرقم (57) لسنة 2019 لغرض تسهيل الاخراج الكمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات واجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفت الى انه "تم تخويل رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة على التوصيات بعد مراجعة التوصية (4) وينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2020".

واستطرد "وشهدت الجلسة اقرار توصيات محضري (7و8) الخاصين بلجنتي الامرين الديوانيين (45) 2018 (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019 ) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية".

ولفت الى ان "المجلس وافق على اصدار نظام التعديل الاول لسنة ٢٠١٩ لنظام صنوف الامن الداخلي (2) 2012الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، بإستثناء شارة الطيران".

وقال ان "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب مايأتي:

الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار بإقتراض مبلغ مقداره (265000000) دولار فقط مائتان وخمسة وستون مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة تي بي اي لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) الف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط ان يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفاً بواقع (10) مليون برميل كل شهرين بنسبة (1/6) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ماجاء آنفا في الفقرة (1).

وتم اقرار محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة لولودرع نوع تاترا عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبت تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغ قيمتها الدفترية 6 مليون دينار فقط لانها مستهلكة ولايمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها.

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