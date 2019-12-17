القنصلية الأمريكية تهنئ كوردستان بيوم العلم

2019/12/17 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأت القنصلية الامريكية العامة في اربيل ، اليوم الثلاثاء، جميع المحتفلين بيوم علم كوردستان.

وقالت القنصلية في منشور لها بموقع فيس بوك، "نهنئ جميع المحتفلين بهذا اليوم الخاص، يوم علم كوردستان".

يشار الى أن برلمان كوردستان أصدر قراراً في عام 2009 باعتبار يوم 17/12 من كل عام يوماً للاحتفال بعلم كوردستان.

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