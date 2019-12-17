2019/12/17 | 17:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، على توطين رواتب منسوبي الوزارة.وقال الياسري في بيان، إن منسوبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات الماضية تضحيات كبيرة من أجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصادق على توطين رواتب منسوبي الوزارة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصادق على توطين رواتب منسوبي الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).