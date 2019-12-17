الكعبي يطالب مجلس الوزراء بالإسراع بإنجاز المعاملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات

2019/12/17 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت رئاسة مجلس النواب، كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن المعاملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات.

وطالبت رئاسة البرلمان، في وثيقة حملت توقيع النائب الأول لرئاسة مجلس النواب حسن الكعبي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإيعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة، للإسراع بإنجاز المعاملات التقاعدية، لرؤساء وأعضاء مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية، نظرا لانتهاء اعمال تلك المجالس، استنادا الى المادة الرابعة والأربعين، من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل.

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