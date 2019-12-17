الحشد الشعبي: داعش شن 5 هجمات جنوب الموصل خلال اسبوعين

2019/12/17 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري يوم الثلاثاء عن تصدي قوات الحشد لخمس هجمات شنها تنظيم “داعش” في قضاء الحضر جنوب الموصل خلال اسبوعين، مبينا أن آخر تلك الهجمات كانت ليلة امس.

وقال الياسري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إنه “للاسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي التصدي للهجمات الداعشية في الحضر جنوب الموصل”.

وأضاف أن “الحشد الشعبي تمكن صد من خمس هجمات لتنظيم داعش الارهابي في الحضر خلال اسبوعين كان آخرها هجوم يوم امس”، مشيرا إلى أنه “سبق وان حذرنا من داعش بدأ يتوسع ويتمدد في جنوب الموصل ويتجه نحو الحويجة وجزيرة الصينية وحمرين”.

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