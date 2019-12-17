2019/12/17 | 18:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الايرانية تعيد العمل بفرض تأشيرة الدخول على المسافرين العراقيين اعتبارا من 27 كانون الاول الحالي وذلك بحسب كتاب رسمي صادر عن الخطوط الجوية العراقية/ وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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