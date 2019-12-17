مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي ويصدر عدة قرارات 🔻

2019/12/17 | 18:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ١٧ كانون الاول ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الجلسة ان الحكومة مستمرة بعملها […]

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