كيف تواجه استنزاف بطارية هاتفك ؟

2019/12/17 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من استنزاف بطارية هواتف الأندرويد Android بشكل سريع مما يسبب لهم مشكلة كبيرة بسبب اعتمادهم على بعض التطبيقات الهامة التي تتصل بالإنترنت.ونستعرض هنا أهم تلك التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف و كيفية التصرف معها لتقليل تأثيرها السئ، وصولا إلى طرح بدائل لها.تطبيقات مواقع الأخبار مثل تطبيقات المواقع […]

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