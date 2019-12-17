سفير بريطانيا لدى بغداد يعلن ترحيب بلاده باتفاق بغداد وأربيل بشأن الموازنة

2019/12/17 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت بريطانيا بالاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، بشأن موازنة العام المقبل.

وأوضح بيان لرئاسة حكومة الإقليم، ان السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيكي، أعرب خلال استقباله من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، عن دعم بلاده لحكومة الإقليم وبرنامجها الإصلاحي، مبديا استعداد بريطانيا لتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان والعراق، خاصا بالذكر ما يتعلق بتشجيع المستثمرين البريطانيين على الاستثمار في العراق والاقليم.

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