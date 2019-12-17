النجف الاشرف : اعفاء وتغيير وتعيين 17 مديرا عاما في المحافظة 🔻

2019/12/17 | 18:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ النجف في بيان صدر قليل: كما وعدنا أبناء النجف الكرام أن نكون على قدر المسؤولية التي عاهدنا بها متظاهري النجف الاعزاء ان نعمل بكل صدق وامانة من اجل […]

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