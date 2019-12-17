الثقافة تعتزم إدراج المقام العراقي وخضر الياس على لائحة الإيسيسكو

2019/12/17 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والاثار، ادراج ملف المقام العراقي وخضر الياس على لائحة الايسيسكو.

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