2019/12/17 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت دراسة إيطالية حديثة ان تناول الفلفل الحارة يقلل من احتمالات الوفاة المبكرة.

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