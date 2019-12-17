مقابل صرف 1.9 مليون دولار.. العراق ينتج تلفزيونا واحداً في 2018

2019/12/17 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، الثلاثاء، أن الشركة العامة للصناعات الالكترونية، انتجت تلفزيونا واحد خلال العام الماضي 2018، مقابل دفعها رواتب موظفين بلغت 1.9 مليون دولار بعدد عاملين بلغ 309 موظفين.وقال منار العبيدي، إن “العراق استورد أكثر من 690 ألف تلفزيون خلال عام 2018 بمبلغ تجاوز الـ 93 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “الصين […]

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