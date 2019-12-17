2019/12/17 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة طفل من داخل 'منهول مجاري' في الدورة ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة طفل من داخل 'منهول مجاري' في الدورة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).