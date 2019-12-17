تقرير يكشف دور واشنطن باختيار المناصب في العراق.. إيران تراجعت وهكذا تدخل السيستاني!

2019/12/17 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير نشر الثلاثاء، إنه “بات في حكم المؤكد أن رئيس الوزراء العراقي المقبل لن يكون خياراً إيرانياً صريحاً، كما كان يحدث خلال الدورات السابقة، إذ إن الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غيرت جميع المعادلات السياسية في البلاد”.وذكر التقرير الذي نشره موقع “اندبندنت عربية”، عندما كان العراق يقع تحت سلطة […]

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