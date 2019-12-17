محمد شياع السوداني وتوقف المصانع.. عبد المنعم الأعسم

2019/12/17 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد المنعم الأعسم: الصديق الاقتصادي المعروف البروفيسور الدكتور كمال البصري دعاني، بشيء من العتاب الرقيق، الى مراجعة “التجني” على محمد شياع السوداني لجهة ما اوردته في مداخلة لي بان عشرات الالوف من المصانع الوطنية توقفت على يديه، وكان وزيرا للصناعة، بالاضافة الى وزارات التجارة والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، واقترح عليّ الصديق (مشكورا) ان استعين […]

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