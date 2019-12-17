2019/12/17 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة إلى جسر الحب في دبي محسن حسين في زيارتي الحالية الى دبي (كما في السابق) اتذكر الوصف السخيف الذي اطلق مسؤول في امانة بغداد اذ وصف دبي بانها (زرق ورق) ليبرر الخيبة في اعادة مدينة بغداد الى سابق مجدها مثل مدن العالم نظيفة تكثر فيها الحدائق والمنتزهات.امس زرت مع العائلة حدائق لاست اكزت […]

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