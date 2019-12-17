2019/12/17 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط إعتراضات المحافظة إعلان نتائج تعيينات تربية صلاح الدين سامراء- محمد صادق السامرائي اعلنت مديرية تربية صلاح الدين نتائج تعيينات العام 2019 وسط اعتراضات من قبل ادارة المحافظة على الياتها والضوابط المعتمدة بشأنها .وقال مدير تربية صلاح الدين احمد صالح عباس في مؤتمر صحفي امس ان (المديرية سبق ان فتحت باب التقديم على على […]

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