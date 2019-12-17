2019/12/17 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية ديالى تعلن خلو جميع مدن المحافظة من مقار للحشد الشعبي قائممقام بعقوبة يطالب بسحب الأختام من المجالس البلدية بعد صدور قرار حلها ديالى ــ سلام الشمري طالب قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي بسحب الاختام الرسمية من المجالس البلدية في المحافظة فورا، بعد صدور قرار حل تلك المجالس.وقال ، الحيالي لـ […]

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