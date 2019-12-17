قاسم المحبشي - عبد الستار الراوي ورحلته الفلسفية من بغداد الى الاسكندرية.

2019/12/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي للإسكندرية سحرها الفلسفي الخاص فهي درة البحر الأبيض المتوسط، وتحمل اسم اعظم فاتح يوناني هو الاسكندر الأكبر الذي انشاءها عام 332 ق.م. والاسكندر هو تلميذ الفيلسوف اليوناني الشهير ارسطو طاليس(384 -322ق.م) وهي مدينة العلم والفلسفة منذ أقدم العصور إذ اكتسبت هذه الشهرة من جامعتها العريقة ومجمعها العلمي "الموسيون" ومكتبتها التي تعد أول معهد أبحاث حقيقى في التاريخ ومنارتها التي أصبحت أحد عجائب ال......

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