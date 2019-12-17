غسان صابور - سؤال مخنوق.. سلفا...وجواب يائس أكثر...

2019/12/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور كتب صديقي "جــاك" الفيلسوف الإنساني الطيب الحالم من مدينة اللاذقية السورية..هذا التساؤل الشجاع...(اذا خيروك ما بين أن تهاجر إلى استراليا أو تبقى ماذا تختار؟؟؟ ....ابو فجلي انت غير معني بالسؤال) وهذا جوابي إليه :ــ عــلــى مـــســـؤولـــيـــتـــي :" عادة لا أشير..ولا أنصح...لأن الحالات لا تتوازى ولا تتشابه...لأنني عندما هاجرت نهائيا من سوريا.., لأسباب شخصية إجتماع......

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