فلاح أمين الرهيمي - الثورة العملاقة الرائعة والمجتمع العراقي

2019/12/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي ما أجمل الثورة التشرينية المسالمة العفوية العراقية الرائعة في تنظيمها وضبطها وصمودها التي وحدت وجمعت الطوائف والمكونات الاجتماعية المختلفة في المجتمع العراقي التي عانى منها العراق قرون وعقود من الزمن والآن حينما يشاهد ويسمع كل عراقي شريف المشاركة الإنسانية من إخواننا المسيحيين والأيزديين والطوائف الأخرى بإلغاء مناسباتهم الاعتيادية كالاعياد والأفراح مشاركة وحزناً على الشهداء الذين رووا بدمائهم الطا......

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