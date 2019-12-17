500 مليون دولار من روسيا لتطوير ميناء طرطوس السوري

2019/12/17 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت موسكو تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لاستثمارها في تحديث ميناء طرطوس السوري على السواحل الشرقية من البحر المتوسط.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يتم استثمار نصف المليار دولار، على مدى أربع سنوات، في تحديث ميناء طرطوس السوري.وقال بوريسوف الذي وصل، أمس، إلى دمشق في […]

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