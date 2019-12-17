شعراء عراقيون يحتفون بمولد الرسول محمد في ميشغن الامريكية

2019/12/17 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علاء السوداني-ميشغن/..بمناسبة منقذ مولد الامة سيد الكائنات رسول الله محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) وتحت شعار (مولد الهدى ربيع العدالة الدائم ) اقامت رابطة شعراء اهل البيت الثقافية في ولاية ميشيغان الامريكية مهرجان الربيع للشعر بمشاركة نخبة من شاعرات وشعراء الجالية العربية وبحضور عدد كبير من ابناء الجالية يتقدمهم قنصل جمهورية العراق […]

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