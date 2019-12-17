وزارة التعليم تنفي أنباء تأجيل الدوام الرسمي

2019/12/17 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء تتعلق بتأجيل

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