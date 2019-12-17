سولشكاير يؤجل عودة بوغبا

2019/12/17 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن آخر تطورات إصابة بول بوجبا وديوجو دالوت قبل مواجهة كولشستر، غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقال سولسكاير، في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد: "ربما يعود دالوت إلى التدريبات الجماعية عقب أسبوع".

وأضاف: "حالة بول بوجبا؟ إنه يعاني حاليًا من وعكة صحية ويحتاج للراحة على إثر ذلك لمدة يومين أو ثلاثة.



ننتظر عودته".

وتابع: "كما قلت في مرات عديدة، بول هو أكثر لاعب قادر على جعلنا نقدم كرة قدم أفضل".

وواصل: "نحتاج لجعله لائقًا للمشاركة.



قد يشارك لمدة 45 أو 60 أو 90 دقيقة في المباراة الأولى.



نحن نعمل بجد لإعادته، لكنه الآن مريض".

واستمر: "لدينا فريق كامل وعلينا إجراء مداورة.



فعلنا ذلك يوم الخميس أمام ألكمار، وسنقوم بإجراء العديد من التغييرات مجددًا".

وأردف: "أعتقد أن الفريق الذي سنعتمد عليه قوي بما يكفي لتحقيق الفوز على ملعبنا ضد فريق من الدرجة الثانية".

وأكمل: "علينا أن نخوض المباراة ونفوز بها.



ستكون مواجهة قوية بما يكفي، ونأمل أن نتمكن من تسجيل أهداف".

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