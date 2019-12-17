غوارديولا: حلمت باللعب مع زيدان

2019/12/17 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه مسرور بمقابلة زين الدين زيدان مدرب الميرنجي.

وقال جوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "مواجهة ريال مدريد ستكون خاصة، لأن زيدان من الأفضل في العالم، حلمت أن ألعب بجانبه حين كنت لاعبًا، لكن ذلك لم يحدث أبدًا".

وأضاف "لم أتحدث مع زيدان كثيرًا، لكن انطباعي عنه بأنه شخص مدهش، أنا مُعجب به كثيرًا، من الجيد حقًا أن يكون لديك هذا النوع من الأشخاص، سيكون من دواعي سروري أن أراه مجددًا".

وتابع "ريال مدريد ملك هذه البطولة، سيكون اختبارًا لا يُصدق بالنسبة لنا، نستعد بأفضل طريقة ممكنة، سنرى في فبراير/شباط المقبل كيف ستكون حالتنا وحالة ريال مدريد، سنحاول أن نقدم مباراتين جيدتين".

وأتم "الريال خصم لديه خبرة أكثر مما لدينا في مثل هذه المواقف، لكن إذا كنت تريد تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة، يجب عليك مواجهة مثل هذه الفرق، ستكون تجربة رائعة بالنسبة لنا".

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