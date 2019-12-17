بالصور.. غلى 10 سيارات جديدة في العالم

2019/12/17 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتتمتع سيارات السوبركار حالياً بسرعات قصوى مذهلة وقدرات تسارع مرعبة إضافة لأسعارها التي تتعدى مئات الآلاف من الدولارات، ولكن عند مقارنتها بالسيارات الأكثر فخامة وسرعة على الإطلاق فهي غير قادرة على المنافسة تماماً نظراً الى أن تلك الأخيرة هي سيارات حصرية تصنع بنسخ وحيدة من نوعها بملايين الدولارات، فدعونا نتعرف اليوم على أغلى 10 منها. 10 - 3.2 مليون دولار - استون مارتن فالكيريتأتي هذه الهايبركار البريطانية بمحرك V12 هايبرد 6.5 لتر مذهل بقوة 1,160 حصان وتصميم مستوحى من سباقات الفورمولا 1. 9 - 3.4 مليون دولار - دبليو موتورز لايكان هايبرسبورتتعد هذه هايبركار لبنانية-اماراتية لم يصنع منها سوى 7 نسخ، وقد اكتسبت شهرتها من ظهورها المميز بفيلم Furious 7 عند قفزها من ناطحة سحاب. 8 - 3.6 مليون دولار - لامبورجيني سيانتتمتع هذه السوبركار بمحرك V12 سعة 6.5 لتر متصل بمحرك كهربائي وبطارية بقوة إجمالية 819 حصان، وهي تعتبر أول لامبورجيني هجينة. 7 - 3.9 مليون دولار - بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+أعلنت بوجاتي عن هذه السيارة احتفالاً بتمكنها من تخطي سرعة 482 كم/س القصوى بنسخة اختبارية من شيرون، حيث تأتي هذه السيارة بمحرك W16 سعة 8 لتر. 6 - 4.5 مليون دولار - لامبورجيني فينينواحتفلت لامبورجيني بمرور 50 عاماً على إنتاجها لسيارات الأداء العالي مع هذا الطراز ذو محرك V12 بقوة 750 حصان. 5 - 4.8 مليون دولار - كوينجسيج CCXR تريفيتاتم صنع نسختين فقط من هذه السيارة من قبل الصانع السويدي ليشتري أسطورة الملاكمة فلويد مايويذير إحداهما، حيث تأتيان بقوة 1,018 حصان. 4 - 8 مليون دولار - مرسيدس مايباخ اكسليريوتأتي هذه السيارة بنسخة وحيدة من نوعها كسيارة كوبيه بمحرك V12 مزدوج التيربو بقوة 700 حصان وتصميم فائق الفخامة. 3 - 8.9 مليون دولار - بوجاتي سينتوديتشيتعني كلمة سينتوديتشي بالإيطالية رقم 110، حيث قدمت من بوجاتي الفرنسية تكريماً لنموذج EB110 الاختباري التي تستحوي السيارة بعض خطوطها منه، وهي بقوة 1,600 حصان. 2 - 13 مليون دولار - رولز رويس سويبت تيلحصلت هذه السيارة فائقة الفخامة على لقب أغلى سيارة بالعالم في عام 2017، حيث قدمتها رولز رويس بتصميم يشبه اليخت وسقف بانورامي، كما أنها مستوحاة من السيارات الكلاسيكية من حقبة العشرينات. 1 - 19 مليون دولار - بوجاتي لافواتيور نوارتم الكشف عن هذه السيارة خلال العام الجاري احتفالاً بمرور 110 عام على تأسيس بوجاتي الفرنسية لتكون مستوحاة من طراز 57 SC الكلاسيكية بمحرك قوته 1500 حصان ونسخة وحيدة من نوعها، حيث تعد حالياً أغلى سيارة في العالم.

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