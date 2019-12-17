ميسي: هازارد لا يعوض كريستيانو

2019/12/17 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 في الليجا.وقال ميسي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لماذا أنت أفضل في مباريات الكلاسيكو بسانتياجو برنابيو؟ عندما نلعب في معقل الريال تكون هناك العديد من المساحات، لأن المنافس يهاجمنا بشكل أكبر".وأضاف: "أما في كامب نو فإنهم يلعبون بشكل مختلف، حيث يظلون في الخلف قليلًا، ويحدث تقارب بين الخطوط مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لأن الفريق به لاعبون أصحاب سرعة في الخط الأمامي".وتابع: "في البرنابيو نلعب 90 دقيقة متساوية بين الفريقين، بينما هنا في كامب نو تصبح المباراة أكثر تعقيدًا ومغلقة بشكل أكبر".وواصل: "تعرض زيدان لانتقادات في بداية الموسم؟ إنه أمر مدهش، لكن من مارس كرة القدم لفترة طويلة، وخصوصًا في الأندية الكبيرة، يعرف أن هذا طبيعي، لأن الناس ينسون بسرعة ما تم تحقيقه، ويطالبون بإنجازات أخرى كل يوم".وأكمل: "عندما عاد زيدان كان يعلم بالتأكيد أن فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات لم يعد مهمًا، وأن الجماهير ستطلب منه المزيد كما فعلت في يومه الأول".وأردف: "يدرك المدربون واللاعبون في الفرق الكبرى أنهم متواجدون دائمًا في دائرة الضوء، ويتعايشون مع الضغوط".تعويض كريستيانو واستطرد ميسي: "هل هازارد قادر على تغطية الفراغ الذي تركه كريستيانو؟ إنه يملك الكثير من الجودة ويعد لاعبًا مختلفًا ويمكنه ازعاج الدفاع، ولكنني أعتقد أنه مختلف عن رونالدو ولديه صفات أخرى".وزاد: "كما أنه من الصعب جدًا تعويض كريستيانو، لكن إيدين لاعب رائع". واستمر: "ما رأيك عندما ترى نفسك أو لاعبين مهمين في الفريق يصبحون على مقاعد البدلاء أو يتم استبدالهم في منتصف المباريات؟ أعتقد أننا مهمون للغاية، ولكن هناك أوقات يجب أن يلعب خلالها زميل آخر".وأتم: "يجب أن تتقبل هذه الأمور بأفضل طريقة ممكنة، مع العلم أن أهم شيء هو أن يشعر الجميع في غرفة الملابس بالأهمية، لأننا نحتاج إلى تحفيز كل اللاعبين لتحقيق أهدافنا".

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